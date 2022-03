Les politiques du travail catégories A, A +. Edition 2022-2023

Cet ouvrage est consacré aux politiques sociales et plus particulièrement aux politiques du travail. Chaque thématique, à l'exception des premiers chapitres de présentation de la matière, sera donc développée en trois temps : - état des lieux ; - problèmes posés ; - et perspectives pour y répondre. Ces trois étapes sont celles que toute copie de concours (note sur dossier ou dissertation), et toute présentation orale, doivent respecter. Enfin, l'ouvrage rédigé au "temps réel" des cours dispensés par l'auteur intègre les éléments d'actualité les plus récents, en particulier ceux liés à la réponse sociale aux conséquences de l'épidémie de COVID, qui bouleverse totalement cette politique, en particulier sur le champ du travail et de l'emploi.