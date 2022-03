Votre bonheur à portée de main. Les clés pour déverrouiller votre vie

Aller de l'avant, dépasser nos défis, ne pas nous laisser "plomber" par les tracas du quotidien. Car la simple grinchomanie peut grignoter notre bonheur et nous gâcher la vie. Avec humour, Laurence Luyé-Tanet nous invite à prendre du recul et à reconsidérer notre "négative attitude" . Sans nous condamner, ni nous culpabiliser, elle nous fait prendre conscience du problème et nous donne des pistes faciles à mettre en oeuvre pour nous ouvrir à la vie et développer notre bonheur. Grâce à ce grincho-book et ses grincho-fiches, apprenez à dépasser vos freins et à cultiver votre bien-être. Ou comment garder la juste mesure d'une grinchomanie qui ne sclérose ni vos relations, ni vos aspirations, ni vos rêves, et rester positif et bien vivant !