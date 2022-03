Les 50 règles d'or de la négociation

Savez-vous que la négociation est le propre de l'homme ? C'est en effet un art subtil qui demande sens de la stratégie et psychologie. Grâce à ce petit livre écrit avec humour et sérieux, organisé en 50 règles d'or assorties de test et d'exemples concrets, vous détiendrez toutes les clés qui vous permettront de mener une négociation efficace, gagnant/gagnant dans votre vie professionnelle et privée. Vous apprendrez ainsi à utiliser les silences, à savoir marchander, à anticiper les objections, à préférer l'écoute à l'éclat pour mettre toutes les chances de votre côté.