Les 50 règles d'or pour avoir de la répartie

Qui n'a pas un jour rêvé d'avoir le dernier mot, de répondre à un interlocuteur du tac au tac, et ainsi de briller en société ? Mais avoir de l'esprit et le sens de la réplique demande de l'entraînement, du sang froid et de la créativité. Grâce à ces 50 règles d'or, écrites par un expert en communication, vous apprendrez toutes les techniques de l'art de répartie : fausse colère, ironie, flatterie... Et vous pourrez vous inspirer des exemples de réparties célèbres. A vous de vous lancer sur le fabuleux ring de la joute oratoire !