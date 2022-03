Le vin en 50 questions. Edition 2022

Collection entièrement revue et mise à jour. Faire le tour du vin en 50 questions, l'objectif est atteint avec ce livre de Pierre Casamayor, qui répond à toutes les interrogations de l'amateur. Vous y trouverez tout le savoir d'un oenologue et aussi la clarté d'un fin pédagogue, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet... appuyés par des illustrattions fraîches et modernes. Comprendre l'étiquette pour acheter : Appellations d'origine et autres catégories officielles, vin bio, mentions variées, officielles ou non : identifiez les mots clés de l'étiquette, devinez le goût derrière les sigles, les mentions importantes qui donnent des indices sur la qualité ou le style de vin. Garder et apprécier le vin : Apprenez à garder le vin, à composer votre cave. Sachez quand et comment déboucher vos bouteilles, comment les servir, les déguster et les marier avec les plats pour des repas sans fausses notes. Découvrir les secrets du vin : Cépages, terroirs, climats, savoir-faire, revenez aux origines du goût. Vins rouges, blancs secs, moelleux ou liquoreux, rosés, effervescents... découvrez les secrets de l'élaboration des grands types de vins.