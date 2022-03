Sables phosphorescents. Boîte avec accessoires

Voici 5 jolis tableaux à décorer grâce à un tube de sable phosphorescent et trois tubes de paillettes. En décollant les zones à décorer grâce à la spatule, l'enfant transforme ses créations en jolis tableaux qui brillent le jour et s'illuminent la nuit. Cette activité demande à l'enfant de la patience et de l'application et favorise le calme.