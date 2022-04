Les sauveurs d'esprits - Tome 1 - Louise

La petite Sam a un don : elle parle aux esprits du cimetière. Lorsqu'elle croise Louise, le fantôme d'une vieille dame perdue et enterrée anonymement dans le carré des indigents, elle décide donc de l'aider à retrouver son passé et surtout son mari, qui doit s'inquiéter de sa disparition. Tant pis si Tim, son grand frère qui la garde depuis la mort de leur père, la croit folle de parler ainsi à son amie imaginaire ! Et tant pis si l'assistante sociale se dit qu'il ne serait pas inutile de séparer ces deux jeunes gens un peu bizarres... Bienvenue dans la nouvelle série de Carbone (La Boîte à musique, Dans les yeux de Lya, La Sentinelle du Petit Peuple), ici accompagnée de Julien Monier. Une saga jeunesse à la fois inventive, touchante et pleine d'humour !