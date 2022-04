Carpe Diem

" Depuis 2015, tous les jours j'ai un rendez-vous avec mon bic noir et mon carnet Moleskine. J'y dépose un dessin et une phrase. Un journal, voici la forme qu'a pris mon travail depuis quelques années. " C'est ainsi que cette dessinatrice au trait acéré traite son quotidien, tantôt tragique et très intime comme son combat contre une dépression sévère relatée dans A l'ouest (L'Esperluète, 2017) puis contre un cancer avec Le Doute (L'Esperluète, 2020), tantôt plus ordinaire et commune, comme c'est le cas ici avec ce journal de confinement entamé en mars 2020, toujours avec cet humour caustique et libérateur qui la caractérise et lui vaut de nombreux admirateurs.