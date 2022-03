Elle vient de déménager... et la tentation habite juste à côté. Cette nouvelle colocation est la meilleure chose qui pouvait arriver à Rose. Quoi de mieux que d'avoir deux super nanas comme colocataires quand on cherche à oublier son ex-petit ami possessif ? En plus, cet appartement parisien avec terrasse est sublime, et Rose adhère déjà à 100 % au principe des soirées cosmopolitan. Sans oublier que Charles, le voisin, est absolument canon. Mais ses colocataires l'ont bien mise en garde : il séduit toujours la petite nouvelle avant de lui briser le coeur. Alors, si Rose veut une chance de rester dans cette colocation, elle ferait mieux de croiser le voisin le moins possible... "Une jolie romance qui se lit facilement et dans laquelle on se sent bien. Et puis, c'est une histoire d'amour mais pas que car Be My Baby est aussi une histoire d'amitiés, de famille et de pardon". Blog ByKimySmile A propos de l'autrice Rêveuse à temps complet, Lily Tortay voue une passion à la musique (celle qui fait saigner les oreilles), aux salons de thé (pour finir le plus souvent dans un pub) et aux petits carnets multicolores (dans lesquels elle n'écrit jamais). Son rêve ultime : dégoter le lasso de Wonder Woman (celui qui fait dire la vérité).