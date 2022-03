Not Just Friends

Il est drôle, sexy, attentionné... mais pas question d'y toucher ! On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Ca, Louna l'a bien compris. Tout - absolument tout - chez son meilleur ami la fait craquer : son corps sculpté à la perfection, ses yeux d'un bleu profond, son petit côté sauvage... Franchement, comment résister ? Pourtant elle sait que Léo n'est pas un garçon pour elle. Lui multiplie les aventures sans lendemain et veut rester célibataire, tandis qu'elle croit au grand amour et souhaite se préserver jusqu'au mariage... Ca ne peut pas coller ! Alors, il est temps que Louna prenne ses distances et passe à autre chose. Et, pour oublier Léo, rien de tel que de se mettre en couple avec un autre... "Dès les premiers chapitres je suis devenu accro à cette histoire et j'ai été captivée par cette romance". Blog BookPassionAddict A propos de l'autrice Psychologue de formation, Fanny DL écrit son premier livre en 2015, inspirée par l'histoire d'amour atypique de sa meilleure amie d'enfance. Depuis, l'écriture fait partie intégrante de sa vie, et Fanny passe tout son temps libre à imaginer des histoires.