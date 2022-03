Les protéines végétales prennent de plus en plus d'importance dans notre alimentation, notamment pour les végétariens et les sportifs. Où les trouver ? quelle quantité consommer ? comment les cuisiner ? Axelle Dubau, naturopathe, végétarienne et sportive de haut niveau connaît parfaitement le sujet. Elle partage dans ce livre ses connaissances ainsi que 50 recettes salées et sucrées pour être au top de sa forme. Un véritable concentré d'énergie !