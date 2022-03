Mieux vivre l'endométriose au naturel

Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement médical spécifique pour traiter l'endométriose. Mais il existe des solutions naturelles pour apprendre à (re)vivre avec son endométriose, et le yoga est la première d'entre elles. Il permet à la femme d'être actrice de sa santé et de son mieux-être. Des études scientifiques attestent de son efficacité pour soulager les douleurs pelviennes chroniques, les crampes menstruelles et pour améliorer la vie des femmes atteintes d'endométriose, aussi bien sur le plan physique que mental. Bien souvent, les femmes ont tout essayé pour se sentir mieux, elles se posent de nombreuses questions et en viennent à douter d'elles-mêmes. Ce livre leur offre une prise en charge holistique, aussi bien physique que mentale et émotionnelle, avec une méthode spécifique basée sur le yoga mais qui intègre aussi l'alimentation, la respiration et la détoxification...