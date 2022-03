L'Eveil au Coeur de la Présence

Vous êtes la Plénitude, la Paix, la Joie, l'Unité ! C'est CELA votre Nature véritable. Cette Vérité - énoncée par les sages depuis des millénaires, quelles que soient la culture ou l'époque - est toujours là, disponible. Cependant, il semble que ce ne soit pas expérimenté pour la vaste majorité des humains. Nombreux sont ceux qui ressentent un profond sentiment de limitation, d'insatisfaction et d'incomplétude ; comme si goûter la Paix stable, la Joie permanente et l'Amour absolu était impossible. Ce livre est une invitation à voyager à la découverte de Soi-même afin de nous aider à dénouer les croyances illusoires, afin de Réaliser que tout ce que nous voulons vraiment est déjà là, MAINTENANT ! Il existe une fin à la quête du bonheur ! Et cette résolution se situe à la Source même de ce que nous Sommes. Ce que nous Sommes est Tout Ce qui Est. Dès lors que CELA est Réalisé, plus de recherche, plus de vouloir. Simplement cette re-Connaissance de CE que nous avons toujours été, avant la croyance d'être une personne séparée, avant toute son histoire. C'est ce que l'on appelle communément l'Eveil, l'Illumination ou la Réalisation du Soi. Ce Soi que vous Etes est pure Conscience. Vous Etes la Vie en entier, sans limite, sans centre, partout, en tout. C'est alors que tout se savoure, s'émerveille, se partage... depuis le même ICI, au Coeur de la Présence.