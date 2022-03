Un roman dont vous êtes la victime. Merchurochrome

La fin du monde est arrivée il y a quoi... Cinq, six mois ? Vic Verdier a de la difficulté à tenir le compte. De la COVID-19, on est passé à la Peste-Bleue - qui tuait le malade une fois sur deux - puis la Rage, en avril dernier, a précipité la Chute. La population de la Terre est aujourd'hui composée de milliards de créatures bestiales, insensibles et destructrices. Les Hurleurs ravagent le monde, dévorant les survivants et se dévorant entre eux, sans distinction. Leur faim ne connaît pas de limite. A Lorraine, ancienne banlieue cossue de Montréal, une poignée de rescapés tentent de survivre. Leurs chances sont minces, entre le risque de devenir des Hurleurs, celui de se retrouver dans leur estomac ou encore de contracter la Peste-Bleue. Dans ce monde atroce, Vic est constamment déchiré. Quelle vie vaut le plus ? La sienne ? Celle de ses jumelles ? Celle d'un étranger ? A qui faire confiance ? Quel monde rebâtir après la Chute ? Peut-on encore espérer guérir la Peste-Bleue ? Pourquoi certains Hurleurs agissent-ils comme s'ils voulaient mourir ?