Un amour sculpté dans le roc. Les grandes passions de l'Histoire

Après des années de travail acharné, Auguste Rodin, sculpteur, est enfin sur le chemin du succès lorsqu'il rencontre Camille Claudel. Cette jeune apprentie déterminée et douée devient vite son élève préférée. Il l'invite alors à travailler dans son atelier sur son premier projet d'envergure, " La Porte de l'Enfer ". Aussitôt, une attirance magnétique les lie l'un à l'autre. Désireux d'éviter le scandale, Rodin tient à ce que leur relation déploie ses ailes en secret, protégeant ainsi tant bien que mal sa compagne de toujours, Rose, et les parents de la jeune femme. Mais Camille est ambitieuse : bientôt, elle ne se contente plus d'être "la meilleure élève" du grand maître, qui accumule les succès alors qu'elle demeure dans son ombre, troublée par ses infidélités. La tension s'installe entre eux, inexorable...