Moi, autiste et sexuelle. La sexualité de la femme Asperger

La femme autiste en a vu d'autres ! Mais bien qu'elle ait beaucoup de choses à nous raconter, encore faut-il que nous soyons là pour l'écouter. C'est un discours loin d'être ennuyant celui de la femme autiste ! C'est avec l'énergie de la découverte et du partage que l'auteure de " Moi, autiste et sexuelle ", Josée Durocher, elle-même autiste, nous invite à la lecture. Les seules qualités qu'on doit avoir pour cette lecture sont essentiellement la curiosité et l'amour des femmes puisque les femmes autistes ne sont pas si différentes des autres femmes, ayant des besoins comme elles toutes et des envies aussi. La curiosité servira à toujours en savoir davantage - encore bien plus loin que ce livre - et l'amour des femmes vous incitera à les respecter toujours un peu plus. L'auteure vient ici mettre les assises d'une réalité qui existe bel et bien : la sexualité de la femme autiste, de ces balbutiements à ses grandes expressions en passant par tout (ou à peu près tout) ce qu'elle peut y vivre. Pourquoi un tel livre ? Parce que les intéressées le savent déjà, la femme autiste souffre d'une grande invisibilité diagnostique. Il est facile de conclure alors que cette invisibilité s'étend à toute sa vie et ses expressions. Ce livre est un début de réflexion et de discussion pour un respect inspiré de tout ce que vous avez d'humanité en vous.