La Divorcée retrouve sa liberté

Que tu sois celle qui a quitté ou celle qui est quittée, tu éprouves peut-être de la difficulté à te détacher de lui et à tourner définitivement la page. Amour ou dépendance affective ? Ce petit guide pratique d'autocoaching est pour toi... Si tu n'arrives pas à décrocher de ton Ex... Si tu attires toujours le même genre de partenaires et que l'histoire se répète... Si tu as peur de ne jamais revivre l'amour... Si tu souhaites te bâtir une nouvelle vie épanouissante... Si tu souhaites mieux choisir le prochain. Alors, dis-moi, qui veux-tu ? Le meilleur, le moins pire ou le pire des hommes pour toi ? Et si la prochaine personne que tu allais d'abord rencontrer, c'était toi !