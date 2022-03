Mon nom est Jérémie Guillaume Rosenberg, alias JokerJay : c'est comme ça qu'on m'appelle, lorsque je joue en ligne ! J'étais loin de me douter que ma vie allait tranquillement changer à la suite de la sortie de " ChronoCraft II ". J'avais le cégep en vue, cette année-là, mais le destin a cette manie de toujours nous entraîner ailleurs... Par chance, mon ami Steve a accepté de me prendre sous son aile quand il a appris que je me lançais dans la compétition ladder ; c'est lui le numéro un du Québec, après tout ! Maintenant, il suffit que je gagne assez de points afin de me rendre au prestigieux tournoi MLG de Toronto, pour enfin me faire une place sur la scène pro. Peut-être que j'aurai même la chance de me faire recruter par un clan ! Qui sait ? " ChronoCraft " est un jeu fictif de stratégie en temps réel ; il allie la cueillette de ressources à la création de bases et à la micro-gestion d'unités de combat. Trois races s'affrontent dans les coins les plus reculés de l'univers : les humains et leurs machines de guerre, l'alliance extraterrestre du Consortium et les Astrovores, une civilisation ancienne possédant une technologie si avancée que certains de leurs vaisseaux peuvent engouffrer une planète d'un seul coup.