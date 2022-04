FRNCK - Tome 8 - Exode

Nous sommes dans les années 70 (du XXe siècle). Cameron et Ryan Parker, deux geeks chevelus, sont sur le point de révolutionner l'informatique dans leur garage quand des huissiers débarquent pour saisir leur matériel, vu leurs nombreuses dettes impayées. Anoukis arrive et annonce qu'elle va tout régler. En échange, la jeune femme leur demande un petit service : inventer au plus vite un smartphone... qu'ils allaient de toute façon inventer dans le futur ! Pour les aider, elle leur apporte le téléphone de Franck, ce jeune orphelin du XXIe siècle projeté en pleine Préhistoire et dont elle a retrouvé l'appareil. Quarante ans plus tard, Cameron et Ryan y sont arrivés et Anoukis va enfin pouvoir essayer d'empêcher Franck (et son téléphone) de partir dans le passé avec toutes les conséquences désastreuses que l'on sait (racontées dans les sept premiers albums de la présente série).