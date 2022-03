Quand la girafe danse avec le chacal. Les quatre temps de la communication non-violente

Imaginez que vous soyez en colère contre votre partenaire. Comment allez-vous exprimer vos sentiments sans qu'il ou elle ne se sente agressé(e) ? De même, comment entendre ses reproches sans vous sentir cruellement blessé(e) ? Vous trouverez dans ce livre les quatre étapes essentielles pour que votre communication soit constructive. Cela vous permettra d'aller vers l'autre avec empathie et compréhension mais aussi de mettre fin aux éternels conflits, rancoeurs et attitudes belliqueuses qui " plombent " votre vie quotidienne. La méthode prend racine dans les idées de Marshall B. Rosenberg et se base notamment sur la Communication NonViolente (CNV).