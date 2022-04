Un catalogue bilingue français / anglais consacré au travail réalisé par le duo d'artistes français entre 2010 et aujourd'hui, largement documenté par un reportage photographique de l'ensemble des pièces présentées. Observateur critique et amusé de l'imaginaire social de notre époque, le duo d'artistes français Gaillard & Claude cultive, depuis leur formation au début des années 2000, un art de l'intrusion saugrenue et de l'incident poétique qui aurait transposé le cinéma burlesque et sonore de Jacques Tati à la société postmoderne, pour en révéler, derrière nos symptômes de "gueule de bois" , les injonctions contradictoires. De la sculpture en plâtre au bas-relief en polyuréthane, du papier marbré à l'impression textile, en passant par la musique électronique ou la mise en scène de leurs propres pièces, leur démarche polymorphe doit sa cohérence au fait que ses référents culturels baignent tous dans un même et unique "magma culturel" où règnent la confusion des espaces comme la discordance des temps. Elargissant la théorie mathématique des ensembles au domaine de l'esthétique, Gaillard & Claude est ainsi passé maître dans l'art subtil du double sens et du sous-entendu, des affinités paradoxales et des intersections inouïes, des formules scientifiques et des expressions vernaculaires. Envisagée comme un premier parcours rétrospectif en Belgique depuis l'installation du duo à Bruxelles en 2008, l'exposition au MACS rassemble l'essentiel de leur production à travers trois corpus d'oeuvres : Le Groupe et La Famille (2010), Orchestra (2015) et Baloney ! (2020).