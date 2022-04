Solidaires. L'entraide dans la nature

Quand on pense aux dynamiques entre les êtres vivants dans la nature, on imagine souvent des combats cruels, opposant les animaux les plus forts et les plus faibles. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que l'entraide est partout. Les végétaux distribuent leurs nutriments, les poissons coopèrent entre eux, différentes espèces se protègent. Pour survivre, les animaux et les plantes ont développé de nombreux types de partenariats. Et si la solidarité était naturelle ? Un documentaire ludique avec des surprises quand on tourne les pages...