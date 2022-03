Doctothon. 250 docteurs - Leur vérité sans censure

A l'heure où la médecine semble perdue dans des conflits d'intérêts sans borne et où les médecins sont privés de droit de prescrire et de parler, le Doctothon a rouvert une porte à la liberté de parole. 250 Docteurs se sont exprimés, du 10 au 11 décembre 2021, en live, au sujet de la " crise sanitaire "? : sa gestion, ses implications, ses mensonges, ses interdictions de prescrire, ses absurdités, ses violences, ses souffrances...tout a pu être dit ET entendu, pendant 24h00. Trois critères ont été imposés aux témoins, qui les ont respectés ? : 3 minutes de parole, rester sur le sujet de l'émission et être dans la bienveillance. Le Doctothon a été vu par des millions de personnes, partout dans le monde. Les continents européen, américain, asiatique, océanique et africain ont été touchés par ce phénomène sans précédent. Retrouvez ici ces témoignages, ainsi que ceux des Docteurs inscrits au Doctothon, mais que la technique a empêchés de participer à l'émission.