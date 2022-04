REQUINS ET BALEINES - GUIDE AUX GÉANTS DE LA MER

Un voyage dans le fascinant univers des géants de la mer décrits page aprés page au travers de fantastiques illustrations, de textes et de fiches de renseignements qui permettront de découvrir la biologie et les singulières caractéristiques de dizaines de cétacés, requins et autres animaux mythiques, comme le calamar géant. Ce guide accompagne le lecteur dans un voyage dans le monde sous-marin pour découvrir les espèces les plus courantes de poissons et autres animaux marins, leurs habitudes et leur mode de vie. Le livre est enrichi d'une série de pages introductives pour plonger dans l'histoire de ces géants, de leur évolution à leurs caractéristiques les plus particulières, jusqu'aux indications pratiques pour savoir où trouver et voir les requins et les cétacés et partir pour un fantastique tour du monde. Des vidéos YouTube sélectionnées, également accessibles par QR Code, emmèneront les enfants dans un extraordinaire voyage sous-marin, pour observer les poissons dans leur habitat comme s'ils effectuaient une véritable plongée.