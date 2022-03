Ma boîte à pharmacie naturelle. Le top 10 des remèdes naturels pour soulager plus de 65 maux du quotidien

Les 10 produits naturels indispensables de la boîte à pharmacie idéale, tous facilement trouvables en magasin : argile, argent colloïdal, baume du tigre, charbon actif, chlorure de magnésium, extrait de pépins de pamplemousse, gel d'aloe vera, fleurs de Bach, homéopathie, huiles essentielles. Les conseils pour soulager plus de 65 maux du quotidien, de l'abcès au zona, en passant par la gingivite, le rhume ou le lumbago. Pour chaque pathologie, une fiche très claire indique les traitements naturels les plus adaptés en fonction des symptômes, leur posologie pour l'adulte et l'enfant, les éventuelles contre-indications, et donne des astuces pratiques (pour faire tomber rapidement une fièvre, atténuer l'amertume du chlorure de magnésium, etc.). Pour trouver facilement les informations, les maladies sont classées par ordre alphabétique. Le plus : une approche holistique de la maladie, avec l'explication psycho-émotionnelle de chaque trouble. En faisant le lien entre la localisation du mal et son interprétation symbolique, on comprend l'impact de nos émotions négatives sur notre corps physique. En introduction, tous les conseils pour optimiser son capital santé? : alimentation, activité physique, sommeil, gestion de l'équilibre psycho-émotionnel.