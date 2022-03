Mon grimoire de sorcière alchimiste. Recettes magiques pour être belle et immortelle

Baumes envoûtants, onguents bienfaisants, élixirs précieux, eaux célestes, huiles énergétiques, crèmes onctueuses, beurres végétaux, gommages fabuleux, émulsion régénérante... prenez soin de vous de la tête aux pieds et soulagez les petits bobos du quotidien grâce à ces préparations maison faciles à réaliser. Profitez des énergies bienfaisantes de la Terre et de la nature en réalisant huiles solaires, élixirs de cristaux, eaux de lune ou encore potions vibratoires. Ces formules énergétiques soulageront non seulement le corps, mais aussi le mental (stress, angoisse, confiance en soi, amour déçu...). Les recettes sont expliquées pas à pas, avec la possibilité de les décliner à l'infini en ajoutant ses propres ingrédients ou en modifiant la " formule magique " de départ. La posologie précise et les différentes utilisations sont également indiquées. Pour trouver facilement la recette adéquate ou l'affection à traiter : des index thématiques (par affection, par ingrédient) et des tableaux synoptiques, qui répertorient les pouvoirs des ingrédients utilisés.