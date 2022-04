Le loup qui explorait paris

Louve veut visiter Paris mais la ville, la pollution, très peu pour Loup ! Qu'à cela ne tienne, Louve ira, et s'il veut la retrouver, Loup n'aura qu'à venir la rechercher Au coeur de Paris. Loup et sa bande d'amis n'ont pas le choix : il faut la retrouver. Les voici lancés dans la capitale, à la recherche de Louve. L'aventure les mènera dans les lieux les plus symboliques de la ville lumière...