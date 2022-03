La tentation nationaliste

Le grand historien Pierre Birnbaum livre son analyse des raisons du retour en force du nationalisme, thème au coeur de la campagne présidentielle. Il voit dans le déclin de l'Etat la source du repli vers un nationalisme agressif réactionnaire et désignant des ennemis irréductibles. Birnbaum démontre comment des variables internes et externes minent cet Etat qui n'apparaît plus comme le garant de la cohésion nationale et de la citoyenneté partagée.