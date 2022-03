Le secret des Jeanne

Dans le village de Vendée où elle a grandi, Jeanne s'est toujours sentie différente. Un jour, elle comprend pourquoi : son passé n'est qu'un tissu de mensonges, l'homme qui l'a élevée n'est pas son véritable père. Alors, quelles sont ses origines ? Elle découvre que sa mère, morte lors de l'accouchement, était une femme à l'esprit frondeur, maltraitée par son père et qui a trouvé une épaule compatissante auprès de Jean-Sébastien, le prêtre du village. Au fil du temps, leur amitié s'est transformée, jusqu'à franchir les limites de l'interdit. Eclaboussé par un scandale, Jean-Sébastien a dû quitter la femme qu'il aimait et s'exiler à l'autre bout du monde. Une décision qui a enclenché la mécanique d'un drame et qui, des décennies plus tard, va bouleverser toute une famille...