Jean Sgard (1891-1966). Orfèvre et graveur à Abbeville

Jean Sgard (1891-1966), orfèvre et graveur né à Abbeville en Picardie, participe pleinement à la vie artistique et culturelle de sa ville natale pendant plus de quarante ans. Récompensé à plusieurs reprises, il obtient le titre de Meilleur Ouvrier de France en 1936 pour son travail d'orfèvre et, fait rare, en obtient un second en 1961 pour son travail de graveur. Il expose également ses travaux dans les plus importants salons parisiens. Si son oeuvre tombe peu à peu dans l'oubli, il reste malgré tout présent dans la mémoire des amateurs en devenant le dernier orfèvre et graveur abbevillois. Lié à l'exposition que lui consacre le musée Boucher de Perthes d'Abbeville, le présent ouvrage vise à réanimer cette mémoire et à présenter au lecteur le large éventail des talents de Jean Sgard.