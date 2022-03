Satire sur les présidents de la république française

Découvrez (ou redécouvrez), en vous amusant, l'histoire des 26 présidents de la République française à travers des portraits originaux à la fois satiriques, fins, acides et rigoureux historiquement du jeune auteur Henry Hautavoine, et des caricatures percutantes et très documentées de Franck Lemort. A cela s'ajoutent, pour chaque président, grâce aux recherches du Centre de la Presse, le portrait officiel, des dates clés, des QR codes souvent musicaux, des Unes de revues et journaux connus et moins connus, ainsi que des caricatures d'époque signées par d'illustres dessinateurs des décennies passées (Janet, Pépin, Gilbert-Martin, Moisan, etc...) ou d'aujourd'hui (Savignac, Placide). Un livre pour s'instruire avec le rire comme guide.