Géométrie CM2. Grandeurs et mesures, Edition 2021

Des cahiers ludiques et accessibles ! Un petit cahier dédié à la géométrie et aux grandeurs et mesures comprenant des activités sur le thème d'espace pour apprendre en s'amusant ! Une pédagogie adaptée à l'hétérogénéité des classes, avec des exercices de difficulté progressive. Le cahier propose : - Des exercices progressifs pour travailler à son rythme - Des défis ludiques pour se mettre à l'épreuve - Une leçon à compléter pour fixer ses connaissances - Des pages "Je sais faire ! " pour se tester - Un atelier de potions pour réinvestir toutes les notions Le + : Un grand jeu final sur 6 pages pour terminer le cahier en réinvestissant toutes les notions traitées ! Le + numérique : Version vidéoprojetable offerte aux adoptants (enseignants ayant équipés leurs classes de la version papier) avec les corrigés en couleurs ! Les auteurs : Geoffrey Hugues et Loïc Cormenier sont directeurs d'écoles et enseignent en CP et en CM1-CM2 dans l'Académie de Nice. Geoffrey est également titulaire du CAFIPEMF et formateur en mathématiques. Ils sont également auteurs des fichiers 1, 2, 3... Parcours Mathématiques.