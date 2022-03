L'histoire de la reine de coeur. Tome 2, Blood in wonderland

Le second tome de la série sur L'histoire de la reine de coeur ! Dinah a été exilée du Pays des merveilles. Son père, le violent Roi de coeur, l'accuse du meurtre brutal de son frère, le Chapelier fou, et a retourné le royaume contre la jeune fille. Cachée dans les Bois tordus, avec son épée et sa monture, Morte, pour seuls compagnons, Dinah est face à un choix qui va déterminer sa destinée. Elle peut tourner définitivement le dos au Pays des merveilles, ou décider de combattre son père afin de récupérer son trône - un combat qui, elle le sait, finira dans un bain de sang. Lorsque la chance met sur la route de Dinah le plus farouche ennemi de son père, et la possibilité d'avoir plus d'alliés qu'elle n'aurait pu l'imaginer, la jeune femme comprend que la guerre va être inévitable. Mais avant qu'elle ne puisse mener son peuple au combat, elle va devoir affronter certaines vérités sur son passé et sur son destin. Et ce, peu importe à quel point ces vérités pourront être sombres...