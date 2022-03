Docker - Concepts fondamentaux - Déploiement d'applications distribuées - Complément vidéo : Compila

Ce livre de la collection vBook se compose d'un livre de référence sur Docker qui présente les concepts fondamentaux de la technologie Docker et d'un approfondissement sous forme de vidéo sur la compilation et les fonctionnalités de production d'une image Docker. Livre Docker - Concepts fondamentaux - Déploiement d'applications distribuées Ce livre s'adresse aux développeurs, architectes et administrateurs système, ainsi qu'à toute personne désireuse de comprendre les concepts fondamentaux de la technologie Docker, sans entrer dans toutes ses subtilités ni tous ses cas d'usage, pour les mettre en oeuvre dans le déploiement d'applications distribuées. Empreint de toute la pédagogie de l'auteur, ce livre permet au lecteur de se poser les bonnes questions et d'apprendre à être pleinement autonome pour affronter avec un oeil critique la masse de conseils disponibles sur Internet afin de trouver la bonne information. Après plusieurs chapitres dédiés à la prise en main de Docker, l'auteur transmet les bonnes pratiques de création d'images avant de montrer en quoi Docker permet de mettre en oeuvre des applications découpées en modules, voire en microservices, en prenant l'exemple d'une application développée en . NET Core. Un chapitre est dédié à l'orchestration de conteneurs, que ce soit à l'aide de Kubernetes ou de Swarm, qui peut se révéler être une alternative intéressante du fait de sa simplicité d'utilisation. Les spécificités de Docker sous Windows sont également mises en avant. Pour finir, le lecteur appréhende la mise en oeuvre en conditions industrielles de Docker, avec des recommandations de bonnes pratiques pour les environnements de production. Vidéo Docker - Compilation et fonctionnalités de production d'une image Docker est une brique fondamentale des approches DevOps et de la capacité à déployer en continu des produits logiciels complexes. L'objectif de cette vidéo est de vous donner les clés pour comprendre les principes de Docker et la philosophie sous-jacente des approches par conteneurs pour vous amener à faire les bons choix d'implémentation de la technologie dans un écosystème de plus en plus complexe. Pour bien la suivre, quelques prérequis sur Linux et les commandes de base sur ce système d'exploitation sont utiles. Après une présentation de l'architecture de Docker et de la compilation d'une image Docker très simple, vous étudierez ensuite des fichiers Dockerfile un peu plus complexes et manipulerez un registre d'images pour expliquer comment ces dernières peuvent être versionnées et diffusées. La gestion du réseau et des volumes pour la persistance sera également détaillée.