Le réseau avec Microsoft Azure - Déployez, hybridez et sécurisez vos réseaux dans le cloud

Avec l'avènement des technologies cloud, les réseaux d'entreprises doivent inévitablement faire face à de nouveaux enjeux d'hybridation, de sécurisation et d'optimisation. Ce livre s'adresse à toute personne (expert technique, architecte, consultant, ingénieur réseau...) qui souhaite comprendre et maîtriser l'ensemble des aspects de connectivité, de sécurisation, de distribution et de surveillance réseau offerts par Microsoft Azure. Pour cela l'auteur s'appuie sur un cas concret, fil rouge de l'ouvrage, mêlant théorie et pratique qui aboutit à un réseau d'entreprise complet déployé dans Azure. En parallèle, l'auteur propose, suivant les contraintes techniques et coûts associés, différents conseils et alternatives aux architectures proposées dans le fil rouge. br> Après une introduction aux concepts fondamentaux liés aux réseaux Azure tels que les réseaux virtuels, les sous-réseaux ou le DNS, et la mise en réseau de premières machines virtuelles, l'auteur met l'accent sur la connectivité interne aux réseaux Azure au travers des Peering, Global Peering et Private Endpoint. Il étudie ensuite l'hybridation de réseaux locaux en s'appuyant sur les services proposés par Azure comme les VPN, l'ExpressRoute, le Virtual WAN ou encore les technologies SD-WAN. La suite du livre porte sur les notions de sécurité gravitant autour des réseaux Azure. L'auteur présente les services de sécurité réseau de type Network Security Group, Pare-Feu Azure ou encore Bastion Azure, ainsi que les bonnes pratiques de déploiement. Les chapitres suivants s'orientent sur la distribution d'applications cloud et l'utilisation de services d'équilibreurs de charge, locaux ou globaux, suivant différents cas d'usage. Pour terminer, un chapitre est dédié à la mise en place de la surveillance réseau. L'auteur aborde les différents outils fournis par Microsoft Azure, tels que le Network Insight, et met en avant les bonnes pratiques pour déployer une surveillance globale de vos réseaux Azure.