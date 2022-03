Le Centre-Val de Loire

Chartres, Orléans, Chambord, le Clos-Lucé, la Brenne... La Re gion Centre-Val de Loire est riche de lieux naturels et culturels. Ce livre propose un parcours de sites choisis, du cha teau de Chenonceau à la Sologne. Photos et illustrations se me lent dans cette nouvelle collection documentaire, construite comme un itine raire de voyage pour visiter la France, le pays le plus visite au monde, depuis chez soi.