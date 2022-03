2030 : les dérives d'une France qui a basculé à l'extrême-droite Nos déferlantes est un roman satirique retraçant les aventures de la famille Golem en proie aux mésaventures de notre temps : montée des extrémismes, terrorisme, réchauffement climatique, éclatement de la cellule familiale, sur fond de turbulences de l'adolescence et de manipulation psychologique. L'oncle sort de prison après avoir passé seize années en détention pour meurtre aux "Baumèques" à "Marcelle", une grande ville du sud de la France. L'héroïne, Anna, treize ans, redoute ses pulsions criminelles. Il se révèle physiquement inoffensif mais exerce sur elle une emprise visant à la contaminer de ses idées racistes. Les chapitres sont entrecoupés de passages plus courts dans lesquels Anna a dix ans de plus et travaille au sein du Garance, ministère de l'Intérieur revisité, sous un gouvernement d'extrême-droite. Fonctionnaire zélée, elle est devenue la parfaite représentante de l'idéologie de son oncle alors que sa mère, magistrate assumant tous les rôles domestiques, a sombré dans le terrorisme islamique. Ce roman dystopique est un plaidoyer contre le racisme sous toutes ses formes. Il ne laisse pas indifférent.