Ulysse (1) Prisonnier du destin

Poursuivant son voyage dans la Grèce Antique, Cosimo Ferri entame un nouveau cycle avec Ulysse. Suivant à la lettre le célèbre livre d'Homère (L'Odyssée), l'auteur relate le retour chez lui du héros, qui, après l'épopée de la guerre de Troie, rencontrera sur les flots maintes aventures envoûtantes et périlleuses. Ce premier opus s'ouvre sur le naufrage d'Ulysse sur l'île de la nymphe Calypso. Tombée éperdument amou­reuse de lui, Calypso réussit à le retenir sur son île, lui offrant même l'immor­talité s'il consent à rester auprès d'elle. Mais Zeus influencé par Athéna, envoie Hermès imposer à la nymphe de relâcher Ulysse. Elle obéit contre son gré à la volonté divine et laisse, le coeur brisé, le héros reprendre la mer vers d'autres dangers. Premier volume d'une série légendaire de la mythologie grecque, Ulysse associe rigueur historique et talent artistique qui fera la joie des amateurs d'Histoire et de Littérature.