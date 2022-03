Manifeste pour une vie dédiée au travail. Parce que votre patron le vaut bien !

À ; tous ceux qui pensent que le systè ; me capitaliste cré ; e des injustices. Qui travaillent dans l&rsquo ; attente des congé ; s payé ; s. Qui ré ; clament des tickets-resto (et pourquoi pas des RTT aussi&hellip ; ). Ré ; veillez-vous ! Avant de recevoir quoi que ce soit, il faut en donner plus que les autres ! Il est temps de vous poser les bonnes questions ! Est-ce que vous vous impliquez vraiment assez ? Combien d&rsquo ; heures sup faites-vous, chaque jour ? Mettez-vous tout en place pour remercier votre N+1 de vous accorder un emploi ? Si comme moi, vous estimez que le salariat est un dé ; vouement ou n&rsquo ; est pas, la pause-dé ; jeuner ne devrait pas dé ; passer 7 min, le sourire satisfait de son boss est la meilleure des fiches de paie et que dormir 7 heures par nuit, c&rsquo ; est perdre 7 heures de travail, alors rejoignez le camp de ceux qui veulent redonner leurs lettres de noblesse à ; la chose la plus importante de la vie : le travail ! Ps : Ce livre ne doit ê ; tre lu que lorsque vous ê ; tes en pause-dé ; jeuner. Travaillez d&rsquo ; abord. Lisez ensuite.