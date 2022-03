Aux origines de la théorie du complot. Aux origines de la théorie du complot

L'étude universitaire rigoureuse de deHaven-Smith donne des clés simples pour comprendre cette stratégie et se réapproprier le droit de savoir, de comprendre, de douter. C'est un plaidoyer pour redonner une place au débat de société. La " théorie du complot " permet de ridiculiser et de décrédibiliser toute personne osant exprimer des doutes, ou des critiques, sur l'interprétation officielle (celle des gouvernements relayée par les médias mainstream) d'événements politiques de grande ampleur (assassinats, attentats, guerres, pandémies...). Les dissidents sont désormais taxés d'être " complotistes " ou " conspirationnistes ". Cette attaque ad hominem, destinée à juguler le scepticisme croissant des populations vis-à-vis des élites, a été utilisée massivement dès 1964 par la CIA, pour interdire la mise en cause des conclusions de la Commission Warren (mandatée sur l'assassinat du Pdt J. F. Kennedy). C'est est un essai universitaire, mais rédigé dans un souci pédagogique. Sa lecture est accessible au plus grand nombre. Il s'appuie sur de nombreuses sources consultables et documentées. Il est rédigé dans un style factuel, permettant au lecteur de se faire une opinion par lui-même, au lieu d'adopter celle de l'auteur. Il évite l'écueil de la polémique.