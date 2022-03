Les Rituels de travail. 50 façons de susciter engagement, objectif commun et culture d’entreprise

Rituels pour le boulot est un guide accessible des rituels que les individus, les équipes et les organisations peuvent mettre en place et utiliser pour rendre leur travail plus porteur de sens. Vivez le pouvoir transformateur des rituels créatifs en milieu de travail ! Les rituels sont des outils puissants : ils renforcent les bonnes habitudes, motivent l'accomplissement personnel et professionnel, créent un lien commun entre les collègues et créent des valeurs communes. Ils peuvent transformer la culture d'une organisation et fournir une base pour atteindre des objectifs communs. Ce guide perspicace présente 50 rituels créatifs, des affaires et de la gestion, au design et au développement personnel. Il va au-delà de la simple analyse pour fournir des recettes réelles de rituels conçus pour promouvoir des habitudes spécifiques, changer des comportements négatifs et inculquer des valeurs. Chaque rituel peut être adapté pour atteindre une multitude d'objectifs et répondre aux besoins spécifiques de votre organisation ou de votre équipe : - changez les comportements, adoptez des habitudes positives et donnez du sens aux objectifs partagés ; - bâtissez des valeurs communes, favorisez l'innovation et encouragez le travail d'équipe ; - traitez efficacement les conflits et engagez d'autres personnes à travailler à leur résolution ; - apprenez les concepts fondamentaux de la construction de rituels et partagez vos connaissances avec votre équipe. Source d'informations et d'inspiration pour les cadres supérieurs, les gestionnaires, les chefs d'équipe et les employés de tous les niveaux, cet ouvrage fournit un plan directeur pour bâtir une culture d'engagement, d'innovation et d'objectifs communs pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs.