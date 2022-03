" La squaw aux yeux clairs". En 1836, au Texas, Cynthia Ann a 9 ans quand ses parents sont tués par un raid comanche. L'enfant survit à l'attaque mais est capturée. Vingt-quatre années passent, Cynthia Ann vit librement aux côtés de cette tribu qu'elle considère dorénavant comme sa famille. Quand en 1860, elle est ramenée contre son gré à Jacksboro, elle laisse derrière elle un foyer, un homme et des enfants. Celle qu'il faut dorénavant appeler Naduah est traitée comme une prisonnière et non comme une invitée par les Texans. Pourtant, dans les journaux, la réalité est déformée. On se félicite et se vante d'avoir sauvé une femme innocente des griffes des terribles sauvages. Malgré elle, Cynthia Ann devient le symbole fédérateur d'une nation qui l'a privé des êtres qu'elle aime... Séverine Vidal et Vincent Sorel s'emparent de l'étonnante histoire d'une femme par deux fois arrachée aux siens. Au travers d'une narration moderne où la fiction et l'histoire se croisent et se chevauchent, ils tracent le parcours d'une vie abimée par les mécanismes " pacificateurs " de la conquête de l'Ouest. Un ouvrage sensible, plein d'une tendresse qui souligne la cruauté d'un destin privé de liberté.