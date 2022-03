Pourquoi les riches posent problème. 20 idées reçues sur les inégalités

Les riches sont-ils une menace pour notre démocratie ? Les riches ont toujours existé car les inégalités sont naturelles ; En travaillant dur, chacun peut devenir riche ; On critique les riches par jalousie ; Les riches consomment et investissent ; Les riches créent des emplois ; Les riches prennent des risques et innovent ; Plus il y a de riches et moins il y a de pauvres ; Les riches payent beaucoup d'impôts... Philippe Richard, docteur en économie, analyse ainsi une vingtaine d'idées reçues sur la classe des plus fortunés et les inégalités sociales. En décortiquant précisément les données économiques, l'auteur apporte des éléments factuels sur la doxa libérale et les dérives de notre capitalisme : la réalité est que les plus fortunés consomment peu, ils investissent peu en France et ne créent aucun emploi, alors même que leur fortune progresse comme jamais. Au-delà de ces surprenantes conclusions, l'auteur pose également des questions essentielles et cruciales pour le devenir de notre société : Est-ce une bonne chose qu'une minorité voit sa fortune exploser alors que la pauvreté et la précarité grandit, que le pouvoir d'achat stagne voire régresse ? Les riches représentent-ils une chance pour notre pays ou au contraire une menace pour l'équilibre de notre démocratie ? Notre société peut-elle survivre avec de telles inégalités ? Un excellent outil pédagogique à mettre entre toutes les mains, salariés, fonctionnaires, retraités, petits patrons ou précaires, pour comprendre pourquoi les riches posent problème.