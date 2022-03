Arbristoires - Histoires naturelles & botanique poétique

Erable, chêne, cerisier... Ce sont en tout 17 espèces d'arbres qui sont à découvrir à travers autant d'histoires poétiques mises en musique. Contes, mythes, musiques, poèmes, anecdotes botaniques et écologiques se mêlent pour nous éclairer sur la relation ancestrale entre l'homme et la forêt. L'ambition est grande et nécessaire : susciter l'envie d'aller à la rencontre des arbres et participer à leur préservation. Un beau livre pour encourager à faire un pas vers la reconnexion avec la forêt .