Mariée et mère de deux enfants, Anne Leroy ne s'est jamais remise de l'arrestation de son père en 1984, l'année de ses dix ans. Alors que la famille menait une vie rangée dans la campagne normande, à quelques kilomètres d'Omaha Beach, Jacques Leroy a été condamné à quinze ans de prison pour le meurtre de Louise Adams, l'épouse d'un général américain venu assister au quarantième anniversaire du Débarquement. Trente ans après le drame, Anne est en vacances sur les lieux de son enfance, lorsqu'un incident rouvre ses blessures et la pousse à mener une enquête sur les origines du crime de son père. Mais les témoins se montrent réticents, et la parole peine à se libérer. Et si les racines de cette tragédie étaient plus anciennes ? Anne va devoir démêler les fils d'une histoire familiale tourmentée qui la ramènera aux temps troublés de l'Occupation allemande. Laura Carrère a écrit un recueil de nouvelles, intitulé Sortie de route en 2014. Le Meurtre de Louise Adams est son premier roman.