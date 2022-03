Le charlatan

« Hertz Minsker était arrivé à New York en 1940, amenant avec lui une nouvelle épouse qui avait abandonné un mari – et deux enfants – à Varsovie. On racontait qu'il travaillait depuis des années à un chef-d’œuvre qui éblouirait le monde mais, jusque-là, personne n'en avait rien vu.» Hertz Minsker, pseudo-écrivain et véritable charlatan, vit à New York avec Bronia, sa quatrième épouse. Sans nouvelle de ses enfants, prisonniers du ghetto de Varsovie, Bronia dépérit, tandis que Hertz passe ses journées au café ou dans le lit de Minna, la femme de son meilleur ami. Le jour où l'ex-mari de Minna arrive d'Europe, les bras chargés de Picasso et de Chagall (tous faux, bien entendu), le château de cartes s'écroule. Un grand livre sur l'exil, le déracinement et la culpabilité.