19h59. Roman

Encore quelques secondes et les Français sauront qui les dirigera pour cinq ans. Neuf jours avant le second tour, Philippe Rex, un magnat multimilliardaire, propriétaire de la chaîne Rex News, est kidnappé au coeur même de son empire. Sur Twitter surgit une photo de l'otage, menacé au bord d'une rivière. L'exigence du ravisseur, un survivaliste aux motivations troubles ? Un débat en direct avec le président de la République, pour faire entendre la voix des sans-voix. Ainsi déraille la politique, emportée par les extrêmes, les mensonges d'estrades, la manipulation. Et la passion cynique de notre époque. Huit, sept, six, cinq... Le compte à rebours est enclenché. Jour après jour, au rythme trépidant de ce suspense politique, médiatique et policier, nous voilà emportés dans les coulisses de l'Etat d'urgence et de la société du spectacle, dans le repaire de l'éminence grise des présidents, maître secret de la République ; au bureau de la coordinatrice des services intérieurs ; sur le plateau des rois du prime time ; au cabinet de l'avocat de Rex News, homme d'influence à son tour licencié ; et au sein de l'équipe d'une candidate d'extrême droite débordée sur sa droite... Et si le slogan de Rex News, " La Révolution, c'est l'information " , disait vrai ?