Les Papooses Tome 6 : Du rififi dans la prairie

Petit Coyote, Bison Dodu et Lune Rouge sont les meilleurs amis du monde. Avec Cocotte rapide, leur poule apprivoisée, ils passent leurs journées à jouer dans la prairie, laissant les adultes à leurs chamailleries. Jusqu'au jour où nos trois amis se mettent, eux aussi, à se chamailler. Pour avoir la paix, Tanaka, le grand chef de la tribu, leur ordonne de ne plus s'adresser la parole jusqu'à nouvel ordre. Comment faire ? Et s'ils utilisaient une des langues primitives de leur clan, celle qui permet de se "parler sans se parler" ?