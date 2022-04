Cahier Cartes : Comment lire et dessiner le monde - Fous de géo

Apprendre de façon ludique et créative, tel est le secret, mais aussi le pari réussi, de cette nouvelle série sur la géographie, essentielle pour comprendre le monde ! Guidés par deux jeunes apprentis, un géographe et une cartographe, les enfants s'intéresseront à l'un des aspects fondamentaux de la matière : les cartes. Ils découvriront les différents types de représentation d'espace géographique et la façon dont ils sont créés, ainsi que les outils utilisés, pour apprendre ensuite à les lire et à les interpréter correctement. Ils réaliseront à leur tour des cartes à travers des activités interactives et ludiques en utilisant les autocollants du livre.