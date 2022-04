111 lieux des Alpes vaudoises à ne pas manquer

Les Alpes vaudoises sont un condensé de Suisse. Entre la rive du lac Léman et le sommet du glacier des Diablerets, vignobles séculaires, vallées verdoyantes, alpages enchanteurs et montagnes mystiques sont autant d'espaces invitant à la flânerie et à l'exploration. La diversité des paysages, la richesse des traditions et l'amour des habitants pour leur région en font une destination de choix. Que vous habitiez dans la région ou que vous la visitiez pour la première fois, laissez-vous séduire par des lieux parfois improbables, des rencontres toujours inspirantes et des histoires souvent surprenantes. Vous vous demandez dans quel chalet Lénine aurait fomenté la révolution russe ? Où a été fabriqué un ressort qui s'est envolé à bord d'une sonde sur la planète Mars ? Ou sur quel glacier un maharadja indien a-t-il failli perdre la vie ? Les Alpes vaudoises regorgent de trésors insoupçonnés que les deux auteurs, amoureux de leur région, se font un plaisir de vous faire découvrir.